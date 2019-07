Marcela Vacarezza recordó la peculiar historia que usó para evitar una multa de Carabineros

En marzo Cristián Sánchez develó una anécdota que vivió Marcela Vacarezza con Carabineros, la cual fue recordada este pasado miércoles en “No Culpes a la Noche”.

La esposa de Rafael Araneda fue invitada al programa en compañía de Martina, su hija mayor y el animador rememoró este hecho con un video.

Vacarezza comenzó a narrar que en ese momento formaba parte del panel de “SQP” y, en un viaje al sur, fue controlada por Carabineros tras conducir a exceso de velocidad.

“El domingo veníamos de vuelta muy temprano, tipo ocho de la mañana, doble pista, del sur al norte, la carretera vacía. Y atrás (del auto) venía el Nacho Gutiérrez con Cristián Sánchez. La Pata al lado mío y yo manejando sola. Venían todos durmiendo. Y claro, le puse un poco (risas). Es que la calle estaba muy buena y no había nadie“, partió comentando Vacarezza.

Fue entonces cuando Carabineros la controló por el notorio exceso de velocidad. Fue entonces cuando su copiloto Pata Larraín le dijo “atrévete”, con el fin de contar una historia con el fin de salvarse del parte.

“Voy para atrás y le digo ‘por favor, no…’. ‘No, porque usted venía muy rápido y la cuestión’. Y la otra de adentro me dice (Pata hace un gesto de ‘vamos’). ‘Sabe que tengo una problema’, le digo yo. ‘¿Qué? ¿Qué le pasa?’, me dice. ‘Es que estoy que me cago’”, detalló entre risas.

Tras esto, el Carabinero descolocado habló con un colega y, al volver, dejó que Vacarezza se fuera sin multa.

