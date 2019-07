Paty Maldonado tras abandono de recién nacido: "Es preferible ligarle las trompas a alguien que es enferma"

En una nueva edición del programa “Sin Límite” de Radio Agricultura, Patricia Maldonado lanzó un comentario a título personal, donde aseguró excluir tanto a la radio, como a su compañera Raquel Argandoña.

En esta oportunidad repasó la lamentable noticia de un abandono de un bebé recién nacido en el Hospital El Carmen de Maipú.

“Esta es una mujer que tiene 5 hijos, que es drogadicta y mi opinión es por qué no hay una ley donde a una persona que consume droga y que se pierde y tiene hijos, no se le puede operar?”, soltó Maldonado haciendo referencia a que le liguen sus trompas para que no tenga más hijos.

Luego agregó: “Es preferible ligarle las trompas a alguien que es enferma, estamos hablando de una persona que consume drogas y alcohol, antes que deje hijos botados. Porque son posibles delincuentes… Esos niños son posibles delincuentes”.

Finalmente repasó el tema del aborto, al cual ella no se encuentra a favor y señaló que es mejor que estos niños sean adoptados. Esto dio paso a criticar la lentitud del trámite: “Si fuese más rápido… tal vez no habrían tantos delincuentes jóvenes ni tantos niños abandonados en la calle“.

Aquí puedes escuchar el fragmento: