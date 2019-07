Renata Ruiz reflexiona sobre las redes sociales: "Me dan ganas de pedir perdón por mostrar una vida que no es 100% la mía"

View this post on Instagram

Quizá no se me nota, y hablo muy poco del tema, pero tenía muchas ganas de contarles las ansiedades que me dan los likes, subir stories, fotos, y en general la vida pública. He tenido unas semanas bien intensas y difíciles post conflicto TV y tema Master Chef. Tanto así que el mismo lunes quería subir unos stories, que por problemas de conexión no lograba, y terminé llorando encerrada en el baño sin entender que $#%$@ me pasaba. Nunca había llorado tan desconsoladamente por algo que aparentemente no tenía ningún sentido. Las Rrss tienen la virtud/defecto de mostrar toda la belleza y felicidad del mundo, pero pocas veces nos permiten abrirnos de verdad y mostrar quienes realmente somos como seres humanos. Me dan ganas de pedir perdón por mostrar una vida que no es 100% la mía. Tengo ansiedad muy profunda, que a veces no sé como controlar, inseguridades de todo tipo y soy buena para la pataleta cuando me llegan mis dias. No sé si voy a mostrarles mis momentos bajos, pero me alivia poder sincerarme con uds y que me conozcan tal cual soy. IMPERFECTA. Gracias amigas mias por darme este respiro que tanto necesitaba @gloriarojas_mua @paulalabrareyes …. Gracias a este magico lugar @casa_zapatitos que me inspiró a abrirme hoy dia con todos uds.