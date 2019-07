Camila Recabarren y su feeling con Jean Philippe Cretton: "No es de la noche a la mañana"

Esta lunes Camila Recabarren debutará en la animación en un programa de las tardes de CHV que irá en vivo, junto a Jean Phillipe Cretton.

Se trata de “Tu vida, tu historia”, un programa interactivo donde los invitados serán puestos a prueba respecto de lo que aparece de ellos en redes sociales. Para ello Camila se ha estado preparando con clases: un coaching y un fonoaudiólogo la ayudan.

En conversación con el diario HoyxHoy habló de su nuevo desafío y de cómo ha sido conocer a su nuevo compañero de trabajo.

“Cada vez nos estamos complementando más porque es algo que se va a ir dando con el tiempo. No es de la noche a la mañana que nos vamos a caer bien y vamos a tener una complicidad, pero yo creo que eso se va a lograr porque ya nos caemos muy bien, nos hemos comunicado súper bien a pesar de que no nos conocemos tanto”, reveló.

Sobre su debut dijo que “estoy súper nerviosa, porque siempre tengo las ganas de hacerlo bien pero obviamente van a pasar cosas: una porque está en vivo y otra porque estoy comenzando”.

“No tengo miedo eso sí a equivocarme porque me voy a levantar mil veces si es necesario y siempre me voy a quedar con las críticas constructivas y a las otras voy a hacer oídos sordos no más (…) Soy de las que funcionan más espontáneamente, entonces la pantalla en vivo a mí me hace muy bien”, confesó.

Este momento “es algo muy positivo en mi vida, en mi carrera que siento que ya tiene que despegar”, aseveró.

“Es lo que siempre quise pero creo que hay que pasar por las diferentes etapas. Partí en un reality (…) pero siempre clara con mi meta, que es transformarme en comunicadora. No hoy día, sino que el día de mañana, porque me falta un montón, hoy estoy comenzando recién”, dijo.

Conocida también por sus videos de Instagram donde el humor es una parte fundamental de su día a día, Camila también fue honesta al comentar que “quiero agregarle algo más para que se note que tengo las ganas de crecer. Tampoco me quiero quedar en el rol de la buena para el chiste, la loca y nada más, yo quiero entregar algo más a cambio”.