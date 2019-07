Catalina Pulido: “Estuve una semana mordiendo el cojín de mi cama con ganas de matarme”

A nadie ha dejado indiferente el altercado que tuvo Catalina Pulido con Carabineros de Chile, donde la actriz fue detenida por la policía tras una discusión cuando le estaban sacando un parte por andar sin cinturón de seguridad.

En ese sentido, la profesional habló por primera vez de manera oficial sobre lo que le ocurrió y aseguró que la pasó muy mal e incluso, aseguró que en un momento intentó terminar con su vida.

“Fue una situación difícil, para mí este tema ya se cerró, no tengo ningún problema con Carabineros. Estuve una semana mordiendo el cojín de mi cama con ganas de matarme, no puedo seguir dándole vuelta a las cosas”, comenzó diciendo en conversación con el Matinal Bienvenidos de Canal 13.

“Tuve una conversación con la policía, les pedí mil veces disculpas. Sé que todo lo que pasó es mi responsabilidad. En dos ocasiones fui citada a la comisaria, Carabineros se portó muy bien, no quiero involucrar a una institución, porque que me haya ofuscado es mi responsabilidad, lo asumo y todo lo que viene es mi castigo y lo que estoy pasando”, agregó.

En esa línea, Catalina Pulido también aseguró que “estoy viviendo la explosión de muchas cosas que he vivido, algo súper personal y siempre digo ‘vamos para delante’ y quizás me tengo que hacer cargo, pero he tomado la actitud de no mirar nada cuando se habla mal de mí”.

Respecto a la supuesta influencia con un general de la institución, la actriz señaló que “yo trabajé con un exgeneral. Un día le pregunté si podía llamarlo porque no sabía cómo proceder en este tipo de situaciones, pero no fue con ese matiz y todo es interpretable”.

Sobre su desvinculación de La Red, la “Colorina” no quiso hablar, ya que está asesorada por una abogada por el despido injustificado, pero si cerró diciendo que “todavía no sé lo que pasa, estoy recién lo que voy hacer. En la televisión no hay amistades, pero la tele nunca ha sido un nicho de amistad, esto no es todo”.