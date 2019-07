"Directo a cybercrimen": Vale Roth denunció filtración de video íntimo en Instagram

La exchica “Yingo” Valentina Roth volvió a la polémica luego de que publicara una denuncia por la filtración de un video íntimo en las redes sociales, el cual en un inicio enviado por ella a su expololo.

A través de Instagram Vale Roth denunció al usuario @Hanskilman, quien publicó pantallazos del íntimo video.

“Me siento afectada pero esto no me va a cagar mi viernes. Saqué el pantallazo que Hans lo había subido a su Instagram“, escribió en Instagram de acuerdo a La Cuarta.

En otra de las capturas Vale Roth enseña cómo este material fue borrado tras incumplir las normas de Instagram.