Imitadores de "Yo Soy" acusan a producción de "deplorables condiciones y tratos denigratorios"

El programa que busca al mejor imitador, “Yo Soy” de Chilevisión, debutó el pasado 12 de mayo ganándose la aprobación de los televidentes a este formado de programas.

No obstante, lo que ocurriría detrás de cámaras sería completamente a lo que se transmite, pues los concursantes denuncian favoritismos, injusticias e incluso deplorables condiciones y tratos denigratorios, de acuerdo a El Filtrador.

“El trato con el personal es bueno. Solo que tal vez las condiciones muchas veces no lo eran“, señaló una de las tres denunciantes de estas condiciones.

Otro dato que revelaron es que las horas de grabación, que se extendían hasta toda una jornada, nunca se les ofreció comida, sino que solo agua.

“Es cierto y lo hemos comentado entre nosotros. El problema es que queda ahí. El otro día nos tratamos de reunir para conversarlo entre varios, estaban muy molesto todos. Pero mientras sigan en carrera, la mayoría se queda callado”, señaló uno de los denunciantes.

Otro dato que señalan es que hay un gran nivel de desorganización por parte de la producción, asegurando que incluso desconocen el premio final que entregará el programa.

Además de esto, habrían imitadores favoritos a los que les permitirían elegir una canción que les acomode, mientras que a otros son sometidos a la decisión de la producción. “Es un secreto a voces”, señalan.

La falta de maquilladores, vestuaristas y peinadores también es tema en los concursantes, quienes señalaron que incluso debieron llegar caracterizados en horas de la mañana.

“Tuve un par de diferencias con la producción porque yo llevaba personas que me ayudaban y me prohibieron llevar a nadie que fuera externo (asesores). El canal no me puso nada hasta la quinta presentación”, explicó una participante.

Las imitadoras rompieron el silencio para exigir respeto por los artistas, con el fin de que otros concursantes no vivan la misma experiencia que ellas.

“Preocúpate que coma, que tenga donde estacionar, que me sienta a gusto. Somos nosotros lo que te hacemos el programa, no hay un respeto, un cariño. Estar a disposición de ti, y no que te hagan sentir que tú no vales nada”, agregó.

El citado portal se contactó con Chilevisión para obtener una versión oficial y su comunicado fue conciso : “desde la producción del programa se entrega servicio de alimentación, tanto para aquellos participantes que están medio día como para los que están día completo“. Sobre los otros puntos, no entregaron respuesta.