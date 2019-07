"El comienzo de una gran historia": La romántica dedicatoria de Mark González hacia Maura Rivera en Instagram

Hace algunos días te contábamos que la bailarina de “Rojo” Maura Rivera le había hecho un romántico homenaje en redes sociales a su pareja, el mediocampista de Deportes Magallanes Mark González quien cumplió 35 años.

En esta ocasión fue el futbolista quien le dedicó unas bellas palabras hacia su pareja a través de Instagram, donde tiene más de 314 mil seguidores, recibiendo aplausos en sus fanáticos.

“#tbt año 2009, este era el comienzo de una gran historia ❤️”, fue lo que escribió Mark.

Maura no dudó en responder y también le dedicó unas románticas palabras: “Que maravillosos recuerdos , nunca me olvidare 😍, me acuerdo exacto ese lugar y ese día , cara de niños enamorados”.

Revisa la imagen acá: