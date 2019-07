Josefina Montané impacta con su atuendo en debut como animadora

La actriz Josefina Montané ha demostrado lo versátil que puede ser en televisión pasando a roles como el de “Pacto de Sangre” al de “Amor a la Catalán” de Canal 13.

Es por esto que ahora lidera un nuevo desafío en su casa televisiva: es la conductora del nuevo programa digital de Canal 13 “K-Pop Match”, que debutó este jueves a las 20 horas a través de un sitio web del mismo nombre.

El estreno fue bastante exitoso, ya que Google anunció que www.kpopmatch.cl se convirtió en tendencia en el buscador, con más de 5 mil búsquedas en Chile.

La actriz no está tan alejado de lo coreano. De hecho señaló a Las Últimas Noticias que “lo que más me gusta son los idols, que son los que bailan y cantan. Me gustan las coreografías y la estética que tienen. Es un mundo que me llama mucho la atención”.

“He ido a conciertos y fiestas K-pop en Bellavista, y también voy a comer comida coreana”, reveló, asegurando que en el plano musical sus artistas favoritos son BTS, Blackpink y EXO.

Y su look, inspirado en esta tendencia, encantó en redes sociales. Revisa las fotos: