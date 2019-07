La despampanante fotografía de Eva Gómez a sus 48 años que sorprendió a sus seguidores

View this post on Instagram

Paso dejándoles un beso 😘 y gran fin de semana para todos 💃desde Cozumel! Con ganas ya de estar de vuelta… no les pasa q después de unos días afuera quieren su casita? La verdad es q yo soy muy de mi casa y he logrado armar un hogar precioso lleno de amor, risas, conversaciones, discusiones tb, sueños, opiniones y mil cosas más… una hogar es mucho más q 4 paredes… yo tengo la suerte de tener el mío! Orgullosa a full ❤️ #cozumel #retorno #hogar #familia #orgullo