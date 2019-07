"Se me infla el pecho de orgullo": El afectuoso mensaje de Rafael Araneda a su hija por su cumpleaños

View this post on Instagram

Martina, muy feliz cumpleaños mi amor… Hace 18 años la ansiedad me dominaba por completo hasta que naciste y nos llenaste de paz. Fue un momento mágico. Tus ojos observaban y nos regalaban la misma mirada tierna y profunda de hoy. Como has crecido @martinaaraneda querida. Gracias por tu cariño infinito y por tu apoyo constante. Te has transformado en una mujer inteligente, sensible, brillante, tierna, divertida, estudiosa, atractiva , valiente, noble, perseverante, bellísima, con metas altas y ambiciones justas. Se me infla el pecho de orgullo cuando te veo cumplir y sacar adelante los objetivos que te propones. Sólo le pido tiempo a la vida para no perderme cada capítulo de tus sueños y realizaciones!!! TE ADORO!!