Actriz Belén Soto celebra importante logro relacionado a su libro "No te lo mereces"

El libro que publicó la actriz Belén Soto no dejó a nadie indiferente, puesto que relata una cruda historia de amor de cuando tenía 15 años de edad.

Tal como te lo contábamos anteriormente, a los 15 años ella ‘pololeaba’ con un hombre de 30 años, relación que la llevó a aislarse de su familia y perder su autoestima. Es por eso que el libro “No te lo mereces” cuenta el camino que la llevó ahora a ser una referente del autocuidado, la perseverancia, el autoestima y la seguridad en sí mismo, cosas por las que hoy hace seminarios.

En este contexto, durante este domingo la actriz publicó una fotografía en su cuenta de Instagram donde aparece bebiendo una copa de vino en el Hotel Cabo de Hornos.

“Seguimos celebrando! Mi sonrisa no me la quita nadie! No puedo creer que #NoTeLoMereces esta agotado en casi todas las librerías😭❤️ Esta semana ya estará nuevamente para los que no lo han encontrado, lo puedan comprar!!”, comenzó diciendo el mensaje que acompaña la foto.

“Y así mismo también seguimos trabajando en @plandeviaje13c y mañana partimos a un nuevo viaje para el estreno que se viene por el 13C! Estoy muy feliz con todo lo que esta pasando! Pronto mas sorpresas!!! Nunca dejen de creer en sus sueños! Solo #CreeteElCuento!”, concluyó.

Revisa acá la publicación: