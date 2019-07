Kenita Larraín sobre su relación con Luis Miguel: "Me hizo una escena de celos por Luis Fonsi"

En el episodio del día de ayer de “Podemos Hablar” de Chilevisión, múltiples invitados desclasificaron ocultas informaciones de sus vidas, pero quien destacó fue la numeróloga Kenita Larrain.

Como era de esperar, el conductor Julián Elfenbein le lanzó una íntima pregunta Larraín: “¿Es cierto que una vez Luis Miguel se puso celoso de que tú bailaste con Luis Fonsi?“.

Ante esto, Kenita explicó: “Si, es verdad, me pidieron explicaciones. Salió en la prensa peruana primero, la primera que habló fue alguien de la competencia internacional, pero ella dijo que nosotros estábamos a los besos con Luis Fonsi, lo cual es falso“.

“No es machista, estuvo bien que me preguntara, le conté la verdad, que lo de los besos era falso y que si efectivamente me había sacado a bailar“, agregó luego.

