"Si supieran cómo me trató...": Carla Jara ratificó sus dichos contra Cathy Barriga en "Podemos Hablar"

En un nuevo capítulo de “La Divina Comida” donde estuvo Carla Jara como anfitriona, repasó a la actual alcaldesa de Maipú Cathy Barriga.

“Ella tuvo momentos muy desagradables conmigo, me trató muy mal en ciertas ocasiones. Entonces, yo no me olvido de eso. Yo no creo en la ‘ay, ti-ti-ti, que soy tan buena, tan dulce, tan pinky, tan rosada“, partió comentando Jara.

Estas duras palabras no pasaron inadvertidas y, tras una invitación a “Podemos Hablar“, reafirmó sus dichos.

“Yo dije y fui súper clara en decir que yo no tenía nada que decir de ella como alcaldesa, porque no sigo su carrera, tampoco me interesa. He visto las polémicas que hay de sus bailes, de los peluches y todas las cosas. Pero, más allá, no me meto y no me interesa porque yo viví otras cosas con ella”, partió comentando Jara, recordando luego que fue su compañera en el programa “Mekano”, donde compartió con ella.

Luego detalló los problemas que vivió con Barriga: “Lo dije por un tema específico (…) Ella fue muy dura en sus palabras conmigo y no lo hizo en privado, lo hizo en el público, ¿cachai? Nos fuimos a comerciales y en comerciales ella me trató muy mal, me gritó y me dijo palabras horribles, porque ella pololeaba con Rony y él era un muy buen amigo mío. Yo jamás tuve nada con él ni nada, pero ella se puso celosa de mí y me trató muy mal, de verdad”.

“Entonces, frente a eso, y si me preguntan a mí, no puedo decir ‘me parece una persona genial’, porque no soy mentirosa y no soy cínica, ¿cachai? No puedo decir algo que no pienso y por eso dije que no le creía su parada tan pinky, porque conmigo no fue así de dulce ni de rosada como ella lo muestra“, sentenció.