Antonella Ríos mostró su impresionante cambio tras cirugía plástica en su rostro

La actriz Antonella Ríos cada vez que sube una fotografía o publica en sus redes sociales saca más de algún suspiro a los más de 730 mil seguidores. En ese sentido y con la ganas de informarles a sus seguidores, aprovechó sus plataformas para mostrar un gran cambio que realizó en su vida.

Resulta que Ríos se realizó a una cirugía plástica en su rostro, algo que no la tenía conforme. “Hace un tiempo (año y medio) me saqué las boas de bichat y realmente mi forma de cara cambió considerablemente. Tenía cara de lunita y me molestaba esa redondez pues me veía más ancha de cara… más gordita aunque estuviera delgada. Son cosas personas y decidí dejaras a fuera”, comenzó diciendo.

Sobre el procedimiento, Antollela agregó que “no es doloroso ni molesto, pero debe hacerse con doctores que sepa exactamente lo que están haciendo, pues en esa zona hay muchos puntos importantes si se hace mal, puedes perder la sensibilidad”.

“Aaaah y no anden diciendo que me las puse en las pechugas”, bromeó, ya que en las fotografías que compartió se aprecian lo antes mencionado.

Así quedó Antonella Ríos: