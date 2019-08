Alejandra Valle tras salida de La Red: “Me siento vulnerable, con miedo a lo que viene”

El día de ayer se dio a conocer la salida de la periodista Alejandra Valle de La Red, canal donde conducía el programa “Intrusos”.

Su partida en la estación está vinculada con los fuertes tweets que escribió en contra de Carabineros, donde los trató de “cerdos y ladrones”, para luego cerrar su cuenta. Si bien pidió disculpas por sus palabras días después, ya era muy tarde.

Michael Roldán asumió la conducción del programa y, ayer, tras la filtración de esta información en las redes sociales, informó y confirmó la salida de Valle del espacio.

Valle habló con diario La Cuarta, donde detalló la situación que atraviesa: “Me siento vulnerable, con miedo a lo que viene, pero también me siento aliviada, tengo una mezcla de sentimientos”, partió comentando.

Alejandra detalló que entró en una dinámica que no le gusta, “que son las redes sociales mezcladas con el odio. Da lo mismo lo que diga, la gente ya tiene un pensamiento y eso es más importante que la realidad”.

Sobre su salida, explicó que hace algún tiempo “pensaba si quería seguir ahí”, sin embargo el contexto que enfrenta la obligó a adelantar la situación.

Otro tema que tocó fue el mensaje de apoyo que escribió su marido a través de Twitter, donde redactó que “si no puedes decir lo que piensas donde estás, es mejor no estar”.

De esto Valle afirmó que no se refiere a La Red, “sino que al medio, desde la TV hasta las redes sociales, y también lo que significa estar en la farándula”.

Finalmente habló sobre su futuro profesional, donde explicó que si bien tiene planes, no se cierra a ninguna oferta. “Si me quieren llamar no hay problema (…) Tenía planes, eran para más a futuro, pero hay que adelantarlos“, finalizó.