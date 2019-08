"Hay preguntas imbéciles que hay que obviar": Viñuela revienta la broma de Joaquín Méndez

Este martes, José Miguel Viñuela y Joaquín Méndez visitaron el recinto donde se hacen los Zapatos Patricio Arévalo, en la calle Coquimbo, en Santiago.

Tras saludar al diseñador, durante un despacho para el matinal “Mucho Gusto”, recorrieron el antiguo inmueble y les surgió la duda si se han registrado fenómenos paranormales en el lugar. El diseñador respondió que sí.

Eso dio paso al conductor a entrevistar a un trabajador, quien le dijo que “acá de repente se siente correr una bolita, de aquí para abajo”, según consignó La Cuarta. “Antiguamente aquí vivían niños, era un dormitorio (…) Cuando uno sube acá, de repente se siente que anda alguien. Uno viene a ver pero no anda nadie”, agregó el hombre.

La explicación que dio Viñuela fue que el ruido “tiene una explicación científica, dicen que esta pelotita tiene que ver con la cañerías donde queda algo de aire. Pasa cuando se corta el agua en la noche, quedan algunas burbujas”.

Pese a que el ex Mekano se esforzó en aportar al tema, Méndez lo arruinó con una broma. “¿Alguna vez te ha quedado aire en la cañería?”, le consultó el argentino.

Luego de una mirada atónita y unos segundos de silencio de Viñuela, dijo mirando a la cámara: “Creo que hay preguntas imbéciles que hay que obviar, porque estamos en una temperatura y tú vienes a empañar la temperatura”.

“¿Cómo puedes ser tan imbécil? Estamos en una cosa esotérica y tú me vienes a preguntar si me ha quedado aire. Sí, me ha quedado aire”, dijo con humor, para luego soltar su típica risotada.