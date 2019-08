¿Irreconocible? Así luce ahora el "bebé sol" que aparecía en los "Teletubbies"

Fue en marzo de 1997 donde se emitió el primer capítulo de “Los Teletubbies“, donde cuatro singulares personajes se divertían en torno a un sol con cara de bebé.

Desde entonces ha pasado bastante tiempo y aquella bebé es Jessica Smith, una joven británica de 24 años que, incluso hasta hoy, recuerda su participación en la serie infantil.

La estudiante de danza recientemente se hizo viral luego de que se publicara una imagen en donde posa junto a un bebé, dejando pensar que había tenido un hijo.

No obstante, la cuenta oficial de los Teletubbies respondió ante la polémica que generó y aclaró el asunto.

“Ella es la “bebé sol” Jess Smith, con nuestra nueva “bebé sol”, ¡Berry! Ver a Jess tan grande también nos hace sentir viejos”, escribieron en Twitter.

.@gregjames This is the original Sun Baby, Jess Smith, with our new Sun Baby, Berry! Seeing Jess all grown up makes us feel old too! 😲 https://t.co/zrsHzhW0YO

— Teletubbies (@TeletubbiesHQ) July 22, 2019