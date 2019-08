Madre de Chris Carpentier volvió a defender a su hijo y anunció acciones legales contra "Revista Sábado"

Chris Carpentier, jurado de “MasterChef”, continúa en la polémica tras la entrevista que dio a Revista “Sábado” de El Mercurio donde habría lanzado desafortunadas frases.

Tras esto, su madre Martha del Villar enseñó su enojo a través de Twitter y apuntó en contra del periodista que elaboró la entrevista.

“Les molesta que sea buenmozo, que tenga buena situación, que tenga a los cabros en el colegio en el que los tiene. Eso tiene un solo nombre, envidia”, dijo del Villar al programa “Intrusos” de La Red.

“Pero también veamos de dónde vienen. Sin querer ser clasista, pero un señor de La Pintana le tendrá bronca al verlo llegar en el último Honda (…) En toda entrevista no hay nada positivo“, agregó luego.

Una de las frases más criticadas que lanzó Carpentier fue que no podía subsistir con 3 millones de pesos mensuales. Esto fue justificado por su madre: “Evidentemente que no nos alcanza, si tenemos caballos, autos, casas en distintas partes, lógico que no nos alcanza. ¿Qué quieren que mintamos?“.

Finalmente la mujer confirmó al citado programa que interpondrá acciones legales por la entrevista, exigiendo disculpas públicas y una rectificación.

