Juan Pablo Queraltó responde a las críticas que aseguran que "vive del canje”

Los famosos chilenos tomaron un giro completamente diferente a los de tiempos de antaño. Hoy, con las redes sociales las marcas se pelean a los “influencers” que promocionan productos y prácticamente viven de ello.

En ese sentido, uno de los que ha sido fuertemente criticado fue Juan Pablo Queraltó, a quien se le ha apuntado de que sus constantes viajes y todo lo que él tiene lo saca a través de este nuevo “sistema de negocio”.

Todo esto se acrecentó, luego que el panelista del matinal “Contigo en la mañana” de Chilevisión, publicó una fotografía con su señora, con el mar de fondo y todo muy lindo, pero esto provocó la mala onda de los usuarios en redes sociales.

Fueron tantas las críticas, que el periodista borró varios de comentarios y justificó su actuar. “No es necesaria su pesadez en mi red social… Y obvio tengo derecho a borrar lo que a mi parecer no me gusta. Por algo es MI red social. Un abrazo y sea feliz”.

Una publicación compartida de Juan Pablo Queraltó (@jpqueralto) el 23 Jul, 2019 a las 6:40 PDT

Respuesta de Queraltó: