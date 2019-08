Mario Sepúlveda revela el porqué ingresó a Resistiré y qué es lo que hará con el premio

El exminero, Mario Sepúlveda, fue el gran ganador del reality show Resisitré, donde el nacional ya sabe qué es lo que hará con los más de 108 millones de pesos que ganó luego de 4 meses de encierro.

Además, aseguró que mantendrá su palabra y repartirá entre los participantes que llegaron a la vida de la gran final, un millón y medio de pesos para Ariel Levy, Aída Nizar, Clovis Nienow, Laura Prieto, Tere y Fede; incluyendo a Mane y Sebastián.

“Hay un compromiso. Aquel que me conteste el teléfono, nos reunamos, para hablar de los acuerdos de cómo se hace llegar ese dinero, lo recibe. Y el que no, en un lapso de un mes, no me contesta, esa plata va directamente a la fundación Mario Sepúlveda”, dijo el minero en el mantinal Mucho Gusto.

En esa línea, Sepúlveda mostró a su hijo, que sufre autismo, quién fue su verdadero motivo por el que ingresó al encierro. “Para toda la gente que habla sin conocerlo a uno, porque no saben quién está detrás de un minero, o de un personaje (…). Lo hice para generar conciencia de que habemos muchos papás y mamás que tienen la problemática de niños autistas, síndrome de down y asperger. Entré a Resistiré por eso”.

“Yo me voy mucho al choque. Un imbécil me dijo que yo había utilizado a mi hijo para ganar el premio. Mi hijo es autista, ellos avanzan y retroceden. Hace un año había dejado los pañales, y hace cuatro días ‘Marito’ los volvió a ocupar. Nadie conoce la problemática, y muchas mamitas en sus casas sufren mucho este problema”, agregó.