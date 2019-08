"Nuevamente te alejas de mi": Faloon Larraguibel dedica extenso mensaje a Jean Paul Pineda quien se aproxima a una nueva aventura en Colombia

“Nuevamente aflora el mismo sentimiento, parece dejavú pero no lo es, nuevamente te alejas de mi y tus hijos”. Así comienza el extenso mensaje que la exchica “Yingo” y actual conductora de “Zona Latina” Faloon Larraguibel le dedicó a su pareja, el futbolista Jean Paul Pineda.

Todo esto debido a que el futbolista nacional decidió partir hacia Colombia ha embarcarse en una nueva aventura, luego de un turbulento semestre donde no pudo conseguir adaptarse a Coquimbo Unido. En este contexto, Pineda busca unirse en el proyecto que el Atlético Bucaramanga planea para esta temporada en la primera división cafetera.

Tras esto, Larraguibel manifestó en su cuenta de Instagram lo siguiente: “Nuevamente te vas para seguir cumpliendo metas y sueños, nuevamente te vas para poder darles un buen futuro a tus hijos y a pesar de que todo esto es absolutamente válido para dejarte partir, no puedo negar que se me parte el alma, una parte de mi se va y ese eres tú. Te amamos por siempre, éxito en esta nueva aventura. ⚽️ 🇨🇴 @jeanpaulpineda15”.

La publicación hasta ahora tiene más de 20 mil “me gustas”, y diversos comentarios, tales como: “Ella no tiene porque estar persiguiendo a su marido,si no se va con él ella tendrá sus motivos y se porta mal eso depende de él no más”, “👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 todo el éxito para él !!!”, “odas siguen a sus maridos futbolistas me pregunto por tu no?”.

Revisa acá la publicación:

Cabe mencionar que el delantero nacional hará hoy sus exámenes médicos para saber si finalmente firma contrato.