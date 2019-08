"Si es condenado, yo lo voy a ir a ver a la cárcel": Ignacia Allamand hizo férrea defensa a Nicolás López

La actriz Ignacia Allamand fue una de las invitadas al último capítulo de “Podemos Hablar” de Chilevisión, programa conducido por Julián Elfenbein.

En la ocasión el animador le preguntó por el caso de Nicolás López, cineasta acusado de violación y abuso sexual, caso que se encuentra en Fiscalía.

“Este es un caso que tiene muchas aristas y es un caso que conozco a profundidad. A mi me encantaría poder agarrar a cada persona, ir a su casa y tomarme un tecito y explicarle….”, dijo primero Ignacia. “¿Qué les explicarías?”, le rebatió el conductor.

Ante esto, la actriz se explayó: “Yo no voy a entrar en esto, es que hay una cosa muy simple: el nivel de violencia que yo recibo cada vez que yo hablo de este tema es algo con lo que no estoy dispuesta a lidiar, porque no me lo merezco”.

Agregó que “Nicolás es mi amigo, es mi amigo hace 10 años y yo te juro que es una de las cosas más difíciles que me ha tocado vivir en la vida y créeme que me han tocado cosas duras. Pero nada como esto. Entonces, yo no estoy dispuesta a someterme a mí porque no tengo porqué a la violencia de personas que no tienen idea de lo que se trata esto. Este es un caso que tiene muchas aristas, que quede súper claro”.

“Estamos hablando de una persona que es mi amigo y yo creo que la lealtad y la amistad es uno de los valores más importantes. Si Nicolás es condenado por los delitos de lo que es acusado, yo lo voy a ir a ver a la cárcel”, aseveró, agregando que “si él cometió errores, que creo que sí los cometió, él tendrá que ver en privado y evolucionar como ser humano y crecer a raíz de esto, pero si esta persona es un delincuente la única que lo puede decidir es la justicia y además es un caso que está en proceso”.

“Entonces, esperemos, se van a presentar las pruebas y esto se va a saber eventualmente”, dijo la actriz.