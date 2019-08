Cantante Denise Rosenthal se autotrolea con fotografía en Instagram: "Una foto pal meme"

La cantante Denise Rosenthal es conocida por publicar diversas fotografías y videos en redes sociales, mostrando su evidente belleza y su talento musical.

No obstante, en esta ocasión Rosenthal publicó una fotografía que desató risas en sus seguidores de Instagram, los que superan los dos millones, acompañada del siguiente mensaje: “Una foto pal meme, pa que sepan que a veces una igual tiene malos días. Pd: póngale nombre al meme aquí ⬇️”.

El registro causó más de tres mil comentarios, entre ellos el de su pareja Camilo Zicavo, integrante de la banda “Moral Distraída”, quien le manifestó: “Cuando me retas 😔”, aludiendo al nombre que podría tener el “meme”.

Mientras que otros de sus seguidores le comentaron: “Cuando tu suegra te dice que va a tu casa a tomar once”, “Cuando te dicen que Dennisse no es la mejor”, “Mi cara cuando aun no reprograman el concierto en iquique 🙄”, “Cuando después de repetir tres veces la misma frase, te dicen: ¿qué dijiste? No te escuché”, “Cuando estay como el oio y t preguntan ¿t pasa algo?”, fue la tónica de los comentarios.

Revisa la publicación a continuación: