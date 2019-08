"Contra viento y marea": Esta es la historia de abandono de Lucila, protagonista del último capítulo

Durante la noche del domingo se emitió un nuevo capítulo de “Contra viento y Marea”, el cual estuvo protagonizado por Lucila y Roberto, una pareja que padece síndrome de Morquio (La mucopolisacaridosis tipo IV).

Cabe destacar que el síndrome de Morquio es una enfermedad rara en la cual el cuerpo carece o no tiene suficiente cantidad de una enzima necesaria para descomponer cadenas largas de moléculas de azúcar. Esto produce desarrollo anormal de huesos, afecciones en el hígado, macrocefalia y estatura baja.

Durante el desarrollo del capítulo, Lucila narró parte de su historia de vida en la cual sufrió abandono, ya que su madre decidió dejarla al cuidado de su tío. Posteriormente cuando la protagonista del programa de Canal 13 cumplió un año de edad, su padre y su abuela la encontraron “desnutrida, con el estómago lleno de gusanitos. Lo único que hacía era llorar”, según comentó.

A esto agregó que aún no puede perdonar a su madre. “No sé si (fui capaz de) perdonarla. No le puedo decir mamá. A ella le digo usted. De hecho cuando digo madre o mamá, es porque estoy hablando de otra persona: de mi abuela (…) Ella (madre biológica) nunca me pidió perdón”, fueron sus sentidas palabras.