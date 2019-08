Diputado Marcelo Díaz publica fotografía de sus hijas con emotivo mensaje luego de anunciar su separación con Millaray Viera

Durante la jornada de ayer, la conductora del programa “Sabingo” de Chilevisión Millaray Viera comentó a la revista Paula que se había separado del diputado Marcelo Díaz con quien tiene una hija llamada Celeste.

“Es un momento muy complicado familiarmente hablando, pero es parte de la vida. Tengo la sensación de que las emociones no se contraponen, sino que se complementan; entonces, a pesar de que estoy como cualquier persona que estaría en mi situación, trato de enfocarme en las niñas, en mi pega, y de disfrutar de esos momentos lo más posible, aunque las otras emociones también existan”, expresó.

Tras esto el diputado Marcelo Díaz realizó una emotiva publicación en su cuenta de Instagram, en la que se puede observar a sus tres hijas, acompañada del siguiente mensaje: “Por sobre todas las cosas. All You Need Is Love. ❤️💙❤️❤️”.

El registro tiene más de mil “me gustas” hasta el momento.

Revisa la publicación acá: