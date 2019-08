Gala Caldirola mostró su alimentación y dejó la escoba en Instagram: debió salir a explicar sus motivos

Gala Caldirola mostró cómo es un plato que ella prepara regularmente, siendo parte de su alimentación diaria, pero no imaginó la reacción de sus seguidores.

¿La razón? En la imagen se pueden ver pequeñas porciones de diferentes alimentos, pero esta cantidad dejó con hambre a más de un seguidor.

“Me cae en una muela”; “Broma que es tu porción de almuerzo principal. Qué poco”; “Con razón estás tan flaca, niña”, “¿No quedas con hambre? Yo sí” fueron algunos de los comentarios que recibió Gala.

Tras decenas de mensajes, la mujer de Mauricio Isla salió a defender su creación:

“«Aclarando algunas dudas sobre la ración de comida adecuada que mencionan en mi última foto… Es absolutamente algo personal la cantidad que debemos comer. Todo depende de tu consumo calórico diario y de tu genética. En MI caso hago siempre 5 comidas diarias, siendo el desayuno la más ‘contundente’ y donde añado más hidratos, y así voy equilibrando y completando los nutrientes necesarios repartidos en las otras 4 comidas a lo largo del día. Hago muchas comidas de raciones moderadas y bajando el consumo de hidratos hasta llegar a la noche, donde NO consumo carbohidratos. Este es mi caso y por supuesto ¡no es igual para todos! A mí me funciona y me mantiene sana, fuerte y equilibrada», escribió Gala.

Acá puedes ver la foto:

✅SSS… Sano, Simple, Sabroso. #acomer