Nelson Pacheco visitó "Gran Rojo" y fue comparado con integrante del programa: "Hacen los mismos gestos"

Este martes “Gran Rojo” de TVN contó con la presencia de un invitado especial: Nelson Mauricio Pacheco, quien recordó su paso por Rojo en la categoría de bailarines.

A través de diversos registros se recordó cómo Nelson pasó por una etapa de rebeldía, donde se retiró del colegio para dar exámenes libres.

“Después el Rafa (Araneda) me dijo que tenía que volver al colegio normal o si no, no podía estar en el programa y así lo hice”, señaló el bailarín.

Un hecho que no pasó inadvertido fue la comparación que realizaron los televidentes de Juanfra Matamala con Nelson Mauri.

“Hace los mismos gestos” y “Juanfra se inspiró en Nelson, se nota la influencia” fueron solo algunos de los comentarios que dejó.

Aquí puedes ver las reacciones de Twitter:

Juanfra es igual a Nelson Mauri como Camila Vásquez a Maura. #GranRojoTVN — Nacho 🇨🇱 (@LOQUITO_x_BODIS) July 30, 2019

#GranRojoTVN JuanFra se inspiró en Nelson Mauri, se nota la influencia @chorero2018 — Eduardo Andrés (@edovald2018) July 30, 2019

JuanFra vendría siendo la versión 2.0 de Nelson Mauri… #GranRojoTVN — Sergio Díaz M. (@Zergipio) July 30, 2019