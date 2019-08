Actriz Lorena Capetillo: "Alguien me dijo una vez que yo asustaba a los hombres por mi carácter"

Un profundo y extenso mensaje fue el que publicó la actriz nacional Lorena Capetillo en sus redes sociales, quien es conocida por actuar en producciones tales como: “Brujas” o “Papi Ricky”.

“En esta actitud “posa” , pensaba hoy la sonrisa que siento adentro cuando me preguntan “porque estas soltera?” “Qué pasa que siendo tan (bkn linda wareva) no estas con nadie?” …y no me ofende que me pregunten ah, pero nunca se que respuesta dar porque la verdad ni yo me lo pregunto; antes, estas preguntas me asustaban mucho porque era como tener una deformidad, y sentía q tenía q tener una respuesta y darla o convencer! …pero el tiempo paso y parece que crecí”, comenzó el mensaje de Capetillo, en relación a las especulaciones sobre su soltería.

“No me ofenden las inquietudes ante mi “soltería” es rara y chistosa esa palabra …para mi, estoy conmigo, estoy siendo entrenada en este tiempo en muchas cosas en intimidad,con Dios, la inmensidad, la vida y ahí me voy en la media volá xq amo el mundo espiritual y descubrir etc…y voy x ahora conmigo misma q me caigo re bien jaja) y eso no significa que no cabe un otro en mi vida ni mucho menos! Q se yo! Jaja vivo el día a día, no se no estoy pendiente…vivo ☺️ Y bueno me gusta mucho mirar las inquietudes de cada persona y entender lo que causa curiosidad”, continuó.

“Alguien me dijo una vez que yo asustaba a los hombres x mi carácter, hace años recuerdo q alguien me dijo que yo tenia temas con la autoridad o a someterme a un hombre….o alguien una vez me dijo ya pero a ver, con la vida que tienes, tú estarías dispuesta a combinar con un hombre? y la verdad no creo ni ser el tema yo, ni mi vida, ni menos pienso que “los hombres son lo peor”, al contrario los amo”, fueron parte de sus palabras.

