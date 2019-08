Diputado Marcelo Díaz hablará en televisión de su quiebre con Millaray Viera

Este viernes se emitirá un nuevo capítulo del programa de conversación de Chilevisión “Podemos Hablar”, programa conducido por Julián Elfenbein y que contará con la presencia de seis nuevos famosos que revelarán episodios totalmente íntimos de su vida privada.

En esta ocasión estarán presentes en el set Viviana Nunes, Berta Lasala, Paula Bolatti, Christopher Carpentier, Marcial Yagle y el diputado Marcelo Díaz. Este último realizará en medio del programa una confesión totalmente inesperada y tiene relación con el complejo momento familiar que atraviesa.

“He puesto fin a la relación que he tenido los últimos siete años y lo digo porque me parece que otra cosa habría sido incoherente, pero no es algo en lo que quiera profundizar”, comenzó diciendo el parlamentario.

“Milla (Millaray Viera), es una mujer maravillosa, es la madre de mis hijas, porque para mí su hija también es mi hija, tengo un cariño profundo por ella, nos tenemos respeto mutuo, todas las parejas tienen problemas y a veces lo enfrentan de una manera, otras veces de otra y vamos a estar para siempre unidos porque nos une el cariño que nos tuvimos y nos unen las hijas que tenemos“, reveló el exministro de Estado.