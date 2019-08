Viviana Nunes revelará difícil momento en "Podemos hablar": fue víctima de abuso sexual por su abuelo

Este viernes el programa de conversación de Chilevisión, “Podemos Hablar”, emitirá un nuevo capítulo que contará con la participación de Marcelo Díaz, Paula Bolatti, Christopher Carpentier, Marcial Tagle, Berta Lasala y Viviana Nunes.

Esta última desclasificará un duro episodio que vivió cuando solo tenía 8 años y fue víctima de un abuso sexual por parte de su abuelo.

“Entre los 8 y los 11 años yo fui abusada dentro del núcleo familiar, de mi hogar, por mi abuelo materno. Esto se daba en una dinámica de visita del abuelo a la casa, se quedaba el fin de semana, tres o cuatro días. Si bien no abusaba con el acto implícito del sexo, me mostraba, me hacía tocar y me tocaba“, partió detallando la ex reina de belleza.

Luego Viviana agregó que, debido a su corta edad, le era difícil percatarse del macabro episodio que estaba viviendo. “Si no tienes esa persona de confianza, no le cuentas a nadie, te lo guardas. Una figura tan potente y poderosa como el abuelo, quien te tiene que brindar contención, apoyo, confianza“.