Carola de Moras ya tendría nueva casa televisiva

Siguen las especulaciones sobre cuál será la nueva casa televisiva donde llegaría la conductora de televisión Carolina de Moras.

Cabe recordar que hace más de un año que la modelo dejó la televisión luego de verse involucrada en una polémica con su ex amigo Rafael Araneda, por una filtración de un audio privado que ella mandó a un grupo de WhatsApp que compartía con él, en el caso de la fallecida alumna del colegio Nido de Águilas.

Tras eso, Carola creó su propio sitio web llamado “Moom”, donde expone diversos temas relacionados a maquillaje, moda y estilo de vida, además de entregarle consejos a las madres.

No obstante, la conductora no descartó volver a la televisión, y en ese contexto la página “Copuchas chilensis” aseguró que de Moras está a un paso de integrarse al canal TV+ (ex UCV).

¿Te gustaría volver a verla en televisión?