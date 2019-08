Gala Caldirola sorprende con saludables recetas y sus fanáticos lo agradecen: "Tienes demasiadas habilidades"

View this post on Instagram

No me había olvidado de la receta pero no pude subirla antes porque había un bichito que no me daba el tiempo!!👶🏽 Se estropeó mi pesa así que las medidas las invente al ojo! Ahí va..💫 INGREDIENTES🥣 •5 cucharadas soperas de harina de avena •3 cucharadas soperas de avena en copos •3 cucharadas soperas de harina de almendras (puedes hacerlo tú mismo moliendo almendras con la túrmix) •una cucharadita pequeña de polvos de hornear •un huevo •2 cucharadas soperas de queso crema bajo en grasa •esencia de vainilla •endulzante al gusto •un poquito de canela •un puñadito de 12 frambuesas aprox PREPARACIÓN🍪 ~precalentamos el horno a 180 grados ~Trituramos las frambuesas y reservamos el puré. ~Mezclamos en un bol todas las harinas y los polvos de hornear ~En otro cuenco Batimos el huevo, añadimos el queso crema y volvemos a batir hasta unificar. Añadimos el puré de frambuesa, el endulzante, la esencia de vainilla y la canela ~Añadimos la mezcla líquida al bol de las harinas y removemos bien hasta que quede una pasta homogénea. ~Forramos con papel de horno una bandeja y repartimos la masa dándole forma circular a las galletas ( si no tienes papel simplemente pon un poquito del aceite que uses en la bandeja para que no se peguen) ~Metemos al horno 15 o 20 minutos aprox hasta que estén crujientes por fuera! Y LISTO!!🍪