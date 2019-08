Ángela Prieto habló sobre la denuncia de abuso sexual que hizo contra su padrastro

Ángela Prieto habló sobre el difícil momento que vivió tras denunciar a su padrastro por abuso sexual en el año 2005. La actriz reflexionó sobre el complicado proceso en La Divina Comida de Chilevisión.

“Me siento orgullosa, porque con mi hermana (María José Prieto) fuimos ‘pioneras’, en el tema de denunciar un caso de abuso, y que gracias a eso hoy en día sea más normal hacerlo (…) Los mismos que denunciaron a Karadima en su momento, dijeron que se habían ‘inspirado’ en nosotras. Es bonito saber que uno ayudó a otra gente a lanzarse a la piscina y a darle”, comentó Ángela.

“Es difícil hacerlo. Para mí no es un tema que sea fácil. En su minuto cuando mi hermana y yo denunciamos, el escenario era más árido, había que ir a decir tu relato varias veces, delante de mucha gente distinta”, agregó.

En relación al proceso tras la mediática denuncia, Ángela indicó que junto a su hermana optaron por el camino del perdón, principalmente para mantener una relación cercana con su madre.

“Con mi hermana decidimos perdonar, porque queremos tener una familia, a una mamá presente. Yo tampoco puedo juzgarla, diciéndole cómo me hubiera gustado que fueran las cosas. Siento que ella hizo lo mejor que pudo en ese minuto(…) Me gusta sacar lecciones de las cosas, más que amargarme y oprimirme. Me gusta ver el vaso medio lleno”, señaló.

Tras la polémica denuncia y una larga investigación las autoridades declararon culpable al padrastro de las hermanas prieto y lo condenaron a cinco años de libertad vigilada.