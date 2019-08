El polémico saludo de cumpleaños de la Reina Isabel a Meghan Markle

Continúan las polémicas en la familia real. Esto tras el poco cariñoso saludo de la Reina Isabel a Meghan Markle en el marco del cumpleaños número 38 de la duquesa de Sussex.

La monarca de la familia real británica decidió saludar a la esposa del Príncipe Harry a través de su cuenta oficial de Twitter, espacio donde compartió una foto de Markle que acompañó con un frío saludo: “Feliz cumpleaños a la duquesa de Sussex. La duquesa nació un día como hoy en 1981″, escribió la reina en el espacio.

Happy Birthday to The Duchess of Sussex. 🎂

The Duchess was born on this day in 1981. pic.twitter.com/Db134yvDKV

— The Royal Family (@RoyalFamily) August 4, 2019