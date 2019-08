"Nunca me había pasado": Ex MasterChef Bárbara Lackington vivió incómodo momento en desfile de novias

Este sábado la ex participante de ‘MasterChef Chile’ y miembro de Elite Model, Bárbara Lackington, fue una de las modelos del evento Bosque Surreal, desarrollado en la Ciudad Empresarial y donde varios diseñadores se unieron para mostrar sus creaciones.

Pero lo que iba a ser su regreso triunfal a las pasarelas terminó siendo un incómodo momento. Esto, ya que en el cierre de la presentación de los vestidos de Mariana Alcalde, quien la eligió para lucir su look más vistoso y con el que culminó su show, a Bárbara se le vio desplazándose con dificultad y con evidente incomodidad en su rostro.

Según contó a Las Últimas Noticias “fue difícil” porque “el largo del falso (que va bajo la falda), comparado con el del vestido, era más largo, entonces se metía debajo de mis pies y terminó enganchándose en la suela de mis tacos. No salió más y fue como ‘ya, voy a caminar como pueda nomás"”.

Pero todo se complicó cuando dio una vuelta en la pasarela -no lineal, sino de curvas y adornada con palos, hojas y tierras, dando la idea de un bosque-, donde además se le enredó el tul de cuatro metros y medio que usó como velo.

“Se enganchó cuando di la vuelta a la curva. No era pesado, pero yo tironeaba y sentía que no avanzaba mi cabeza. Era difícil manejarlo”, comentó.

“Nunca me había pasado nada en un desfile. Acá las chicas me contaban que se habían caído y todo. No me caí gracias a Dios, pero sí me vi incómoda todo el rato”, afirmó al mismo medio.

“Me dio vergüenza. Aparte que estaba la familia de mi pareja. Estaban mirando en primera fila y yo enredada entera, decía ‘no puede ser"”, agregó.

Mariana Alcalde comentó que “a la Bárbara se le agarró el tul en la pasarela. Era un velo con flores y pájaros bordados por toda la orilla. Pero estoy orgullosa porque logró salir del paso. Lo supo solucionar”.

Respecto al final reconoció que la tuvo que ayudar: “Sí, salimos de la mano, juntas. Los pies se le habían enredado y no podía caminar. La forma de la pasarela era complicada, pero son cosas que pueden pasar”.