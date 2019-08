Niño participante de Pasapalabra Kids hizo polémico comentario contra el reguetón

Uno de los jóvenes participantes de Pasapalabra Kids, el estelar dedicado a los niños de CHV, realizó un polémico comentario contra el reguetón y recibió múltiples comentarios positivos en redes sociales.

El infante, identificado como Luis, logró cautivar al público luego de hacer una crítica a las letras del popular género musical.

“A mí no me gusta (…) Lo encuentro muy denigrante para las mujeres. Yo nací de una mujer, me criaron mujeres. Lo encuentro muy denigrante”, comenzó diciendo el joven estudiante.

“Las letras dicen que las mujeres solo sirven como juguete sexual, que no sirven para nada”, añadió para recibir posteriormente un gran aplauso por parte del público.

La música urbana denigra mucho a las mujeres ¿Estás de acuerdo con las palabras de Luis en #pasapalabrakidschv? pic.twitter.com/PquqclRpQP — Chilevision (@chilevision) August 5, 2019

Revisa a continuación las reacciones de los seguidores del programa en Twitter:

Quiero que el niño de lentes del Bellavista de La Florida, sea mi hijo #PasapalabraKidsCHV — Gisela ❄ (@HardTooExplain) August 5, 2019

Bueno el punto de vista del cabro chico, aunque me cae mal igual Cony me cargas #pasapalabrakidschv — Tom (@Skyleter) August 5, 2019