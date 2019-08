Paula Bolatti hace una íntima confesión tras su paso por los "realitys shows"

La modelo Paula Bolatti se hizo conocida en Chile debido a su paso por los realitys: “¿Volverías con tu ex? y Doble Tentación, espacios en los cuales vivió romances con Mariano Brozincevic y Alex Consejo.

Tras esto ha ganado gran popularidad y fue invitada al programa de Chilevisión “Podemos Hablar” conducido por Julián Elfenbein, espacio donde habló de un tema “tabú” que se genera dentro de estos espacios.

La argentina habló sobre las relaciones sexuales que se generan dentro de los realitys entre las parejas que se conforman, y explicó que ella nunca quizo llevar a cabo esa acción.

Fue cuando el conductor de televisión Julián Elfenbein le preguntó: “¿Tuviste la oportunidad, de tanto tiempo de encierro, de tener sexo e intimar en un reality?”, que la modelo explicó: “No, no, no. A ver, hay muchas chances de cercanía. En las noches, cuando apagan las luces, uno cree que está más en la intimidad. Pero eso que te están grabando, están muy cerca las personas. No. En mi caso, preferí que no“.