La dura confesión de Luis Pettersen: Está en bancarrota y pide ayuda

Hace aproximadamente un mes se encontró el cuerpo de la joven desaparecida Fernanda Maciel, quien tenía siete meses de embarazo.

El cuerpo se encontró enterrado bajo cal y cemento en una bodega en la comuna de Conchalí, y el único acusado es Felipe Rojas.

El padre del bebé que esperaba Fernanda Maciel, Luis Pettersen, decidió visitar el programa de Chilevisión “Contigo en la mañana”, donde detalló algunos de los problemas que ha tenido este último tiempo.

Pettersen confesó que tiene problemas económicos y entregó sus datos de cuenta con el fin de recibir ayuda.

“Yo me quedé sin trabajo. Me he bancado este año y seis meses. Ya a mí se me acabaron mis ahorros, no he podido trabajar. A mí me han pasado mil cosas durante este año y seis meses. Y esto de estar luchando por una causa ha tenido un costo para mí. Ha sido el costo de no poder trabajar, de dejar los pies en la calle, de buscar trabajo y no me lo dieran”, expresó en una primera instancia.

Luego afirmó que “se me acabaron los recursos. Para mí ha sido difícil, he pagado los gastos del cementerio, he viajado a ver a todos los videntes. Las deudas van creciendo, tengo deudas bancarias que arrastro hace mucho tiempo. Me deshice del taxi, lo vendí… lo regalé. Porque necesitaba pagar una deuda. No vengo a sentarme aquí para pedir”.

Finalmente la pareja de la joven asesinada expresó que le realizarán un bingo a beneficio en Renca.