Luis Jara dará un importante salto en su carrera y llegará a la pantalla grande

Hace algunos días el conductor del matinal de Mega Luis Jara lanzó su nuevo sencillo titulado “Déjalo”, el que acompañó con un video protagonizado por Stefan Kramer, Belén Mora, Pato Pimienta y Rigeo, entre otros.

En este contexto, el productor de Luis Jara, Francho Ramírez, manifestó en el lanzamiento de la canción que el conductor ya estaría trabajando en su propia película.

Todo esto se dio a conocer en Intrusos, programa donde Luis Jara confirmó la noticia. No obstante, no entregó más detalles de su salto a la pantalla grande.

“Se le salió…(al productor) nada más te puedo decir“, fueron las palabras de Jara.

A esto agregó que “cuando uno suelta, pierde el miedo, hay un montón de cosas que yo siento que uno es capaz de hacer, cosas infinitas y, en ese sentido, estoy muy contento de poder pensar que hay muchas cosas más por hacer y nada, no voy a decir nada más porque son planes que mientras no los concrete no hay que decirlos”.