Paparazzi entregó detalles de fotos de Alexis Sánchez con su "nueva novia": "Le tomaba la mano"

El día de ayer Alexis Sánchez llamó la atención no por su rendimiento en la cancha, sino por unas fotografías que publicó el diario británico The Sun, en donde se le ve acompañado de quien sería su “nueva novia“.

Si bien poco y nada se sabía de qué relación tendría el tocopillano con la muchacha, LUN se contactó con los autores de las imágenes, los paparazzis Eamonn y James Clarke.

“Alexis tenía que tomar el tren de las 17:15 horas rumbo a Londres, pero llegó dos minutos tarde y lo perdió. Tuvo que esperar como una hora para el siguiente tren. Él le tomaba la mano hasta que vio las cámaras. Se le notaba algo nervioso, quizás incómodo y nos daba la espalda“, narró Eamonn al citado medio.

El retratista, que se especializa en fotografiar jugadores del United y el City, aseguró además que no es la primera vez que Sánchez está con esta mujer.

“Tal vez reaccionó así porque ya lo habíamos fotografiado con ella hace algunos días (…) El 2 de agosto los tomamos saliendo de un restorán en Hale Village, Cheshire, donde está su residencia”, sumó luego.

Sobre la identidad de la joven, el fotógrafo aseguró no tener información: “Sólo puedo decir que era un poco más alta que Sánchez, muy delgada y bonita, demostraba confianza. Probablemente sea una modelo. Tampoco pude escuchar lo que conversaban para saber en qué idioma se comunicaban”, sentenció.

