Así es como Raquel Argandoña "regalonea" a "Kel" Calderón cuando llega de sus viajes

View this post on Instagram

Todo en Corea es enorme, exagerado pero Perfecto 😍 está en Line Friends Store & Café, 3 pisos repletos de cosas bellas y sets de fotos para que los visitantes se puedan entretener, y en el último una cafetería exquisita! Imperdible aquí en Seoul! Pic: @ozcar Top: @guess Styling: @esteban_pomar