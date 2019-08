"Gran Rojo" obtiene críticas tras incorporación de dos nuevas cantantes: lo catalogaron de "injusto"

El pasado martes se emitió un nuevo capítulo del programa “Gran Rojo” de TVN, que estuvo cargado por la sorpresa luego de la incorporación de dos participantes.

Una de ellas fue la cantante Christell Rodríguez, quien pasó por “Rojo” el 2003, cuando tenía 5 años, pero nunca fue sometida a una evaluación del jurado.

“Estoy súper feliz y ansiosa de estar acá. Creo que esta es una oportunidad que no siempre se da, me siento afortunada por eso”, expresó la autora de “Mueve el ombligo”.

La otra artista que se sumó es Javiera Flores, ganadora de “The Voice Chile”, quien también tuvo positivas palabras tras su ingreso: “Sé el desafío que se viene, porque los chicos son estupendos, los he visto y los admiro demasiado”.

No obstante este capítulo no estuvo exento de críticas no por quienes son las nuevas artistas, sino por el hecho de incorporar personas que no participaron anteriormente en las pasadas temporadas.

“Pensé que ‘Gran Rojo’ era competencia entre los Ex ‘Rojo’“, fue la tónica de los mensajes en Twitter que catalogaron la inclusión de las cantantes como algo injusto.

Aquí puedes ver las reacciones de los televidentes:

Nada contra Javiera se ve q es muy buena cantante, pero encuentro bastante injusto q llegue a esta competencia, se supone q era solo de ex particpantes, por q no la pusieron en 1 de las gener. pasadas y no a otros q solo dieron jugo #Granrojotvn — Osvaldo Bravo (@osvalandres) August 7, 2019

Por qué no llamaron a Valeria o a Carla para cubrir los cupos que faltaban en el grupo de los cantantes? @Rojo_TVN Me hubiera encantado verlas y hubiera hecho más sentido q las nuevas integrantes #GranRojoTVN — SILVANA LANDIVAR (@POPORTOS) August 7, 2019

Wait era verdad lo de la christell (así se escribe?) al final??, De verdad no entiendo por qué llamaron a personas que no estuvieron en las temporadas anteriores… Se supone que está era solo para los "mejores" de las temporadas anteriores #GranRojoTVN — Belen 🇨🇱🇨🇱 (@llitlemix_chile) August 7, 2019