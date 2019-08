Ignacia Michelson enciende las redes sociales con atrevido desnudo: Sólo tenía la radio puesta

La ex participante de “Resistiré” Ignacia Michelson encendió las redes sociales con una osada imagen donde aparece completamente desnuda en San Pedro de Atacama.

Michelson comentó junto a la fotografía que se sentía a gusto con su cuerpo y no tiene problemas en mostrarlo: “Me gusta mi cuerpo , porque no puedo mostrarlo ? No es cierto que no tuviese nada puesto. Tenía puesta la radio 📻 😂“.

La joven viajó hasta el mencionado lugar junto a su pareja “Sargento Rap”, donde disfrutaron del paisaje, las estrellas y la tranquilidad del lugar más seco del mundo.

Los usuarios de Instagram aplaudieron la fotografía y emitieron los siguientes comentarios: “Yo no vi el reality, pero me apareciste en instagram y te amé 😍”, “Yo con ese pinga de cuerpo, andara desnuda poe todos lados.”, “jajajajaj la que puede puede nachita 👌”, ” pura cirugía y que 😈“.

Revisa acá la postal: