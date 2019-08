"Luli" se lanzó con todo contra la doctora Cordero: "No tiene ética ni es profesional"

Nicole “Luli” Moreno se encuentra alejada de las polémicas que tanto la afectaron durante el verano de este año. Y reapareció.

Anoche fue invitada al late “No Culpes a la Noche” de TVN, donde recordó el cruce que tuvo con la Doctora Cordero y aprovechó esta instancia para barrer con ella.

“A mí no me consta, porque no ha sido paciente mío, pero lo que yo tengo entendido es que Nicole Moreno tiene un trastorno bipolar del ánimo verdadero“, soltó en su momento la psiquiatra.

Bajo este contexto Luli se lanzó con todo contra Cordero: “No tiene ética ni es profesional. Para mí la ética es muy importante. Ella como profesional, por lo que se desempeña, por lo que estudió y por lo que supuestamente ejerció, no tiene ética”, explicó.

Luego agregó: “Tengo que ser sincera, no puedo ser hipócrita… no tiene nada que ver el ser sin filtro. Una cosa es ser sin filtro y otra cosa es no tener ética”.

Finalmente recordó el episodio que protagonizaron, con el que inició esta declarada enemistad.

“Tuve un percance en Canal 13, antes de ser reina el año anterior. A todo el mundo trata de lo peor. Me carga la gente que trata mal a otra. No va dentro de mis valores. Para mí el respeto ante todo. Y esa señora en ese momento me lo faltó“, cerró.

Aquí puedes ver parte del programa “No Culpes a la Noche”.