Andrea Arístegui narró particular experiencia que vivió con Jorge Zabaleta

Durante una nueva emisión del matinal de Mega “Mucho Gusto” los panelistas comenzaron a fantasear sobre qué actor elegirían para realizar una película o videoclip.

Tal como lo hizo Diana Bolocco quien confesó que le gustaría realizar una producción junto al actor Francisco Pérez-Bannen, mientras que Viñuela afirmó que le causa gran atracción la joven modelo Trinidad de la Noi.

Por último, la periodista Andrea Arístegui confesó que siempre le ha gustado el actor Jorge Zabaleta. Fue en este contexto que la comunicadora contó una particular anécdota que vivió junto a su esposo y el actor nacional.

“Cuando ustedes estaban hablando, yo venía escuchando y me acordé de una historia. ¿La cuento o no? Me va a traer problemas esto en la casa”, comenzó diciendo Arístegui.

Luego narró la historia: “Lo que pasa es que a mí siempre me ha gustado… Encuentro que, de los actores, el que más me parece es Jorge Zabaleta. Y resulta que corría el año 2003, yo creo, y estaba recién pololeando, o sea, llevaba ya mi tiempo, (…) con mi actual marido. Y mi marido andaba en jeep. Entonces, le gustaba ir a las dunas. A mí en verdad me cargaba porque no le encontraba ni una gracia. Pero uno cuando está recién ahí ‘ya, sí, vamos a las dunas’”, comentó.

Posteriormente afirmó que “a mí no me gustaba, porque me ponía nerviosa. Yo decía ‘me voy a quedar atrapada en la arena…’ Bueno, ¿qué pasó? Un día de verano, en Ritoque, estábamos en eso y de repente nos quedamos atrapados en la arena. No había nadie, mucho calor y de repente (…) se acerca una moto cuatro ruedas. Se acerca, así como a la distancia, y yo digo ‘¡bien! Viene alguien que nos va a poder ayudar’. Veo y es Jorge Zabaleta“, siguió comentando.

Luego explicó que el actor se encontraba en plena grabación de la teleserie “Machos”, y que ella quedó “impactada” al verlo.

“Y lo más terrible es que estábamos en eso, se acerca y dice ‘¿necesitan ayuda?’, y mi marido le dice ‘¡no, gracias!’ y quedamos ahí, enterrados en la arena, con Jorge Zabaleta, que se fue, y yo calladita nomás. Son cosas que uno aguanta al principio. Ahora quizás hubiese sido distinto”, concluyó.