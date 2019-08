Gonzalo Egas se lució con bigote a lo "Dalí" en Pasapalabra: dejó bromas y memes en Twitter

Este pasado miércoles CHV emitió un nuevo capítulo de “Pasapalabra”, donde Nicolás Gavilán compitió una vez más para llevarse los 384 millones de este acumulado “Rosco”.

Gavilán, acompañado de Pablo Mackenna y Verónica Calabi, se debió enfrentar a Fernando Letelier, quien compitió junto a Isidora Ureta y Gonzalo Egas.

Este último llamó la atención por su singular look, pues lució un bigote al estilo “Dalí”, lo que generó diversas reacciones en las redes y claro, algunos memes.

En sus redes el exchico reality ha explicado que conseguir su bigote, ha sido un proceso largo: “Mi bigote y barba cada día más cerca de lo que quiero. Paciencia, dedicación, cera y secador de pelo. No es fácil tener este look, pero me encanta”, informó en abril pasado.

Y hace unas semanas, volvió a referirse a este frondoso bigote: “Ha costado mucho, pero creo que de aquí a fines de agosto estará perfecto“.

Aquí puedes ver algunas de las reacciones que dejó su look: