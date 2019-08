El misterioso hombre que apoya a Pancho Saavedra en "Contra viento y marea": "Es como mis ojos"

Francisco Saavedra es sin dudas uno de los animadores más queridos de la televisión actual. Sus programas “Lugares que hablan” y “Contra viento y marea” destacan por su singular personalidad y comentarios. Pero el rostro de Canal 13 no estaría solo en esto.

Si bien Saavedra destaca por sus espontáneos comentarios y singular risa, lo cierto es que una “muela” le enseña el camino a seguir cuando más lo necesita.

Hablamos de Mariano Gallardo, periodista de 37 años, que es director de contenidos del área de realidad de Canal 13 y productor del espacio.

En una conversación con LUN, Gallardo detalló la función que cumple con Pancho Saavedra y la singular relación que mantienen.

“Yo estoy en su muela (audífono). Lo que pasa es que es un trabajo muy entre los dos lo que pasa en el Contra viento y marea. Ambos vamos construyendo la historia y los dos siempre estamos juntos en terreno”, partió comentando.

No obstante, también detalló que no le entrega toda la información al animador. “Si le entregara todo, sus reacciones no serían las mismas. Por ejemplo, si hay alguna situación indignante, yo quiero que él se indigne también. Si hay algo doloroso, él se emociona. Es importante que él se vaya sorprendiendo en terreno”, explicó.

Pancho Saavedra reaccionó a estas palabras y describió a Mariano como su “guía. A veces me dice ‘alarga esto, esto acórtalo’. Estamos en comunicación permanente. Me avisa todo por la muela. Mariano es como mis ojos un poco“.