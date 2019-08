Patricia Maldonado cuenta anécdota vivida con "Totó" Romero: "Esa mujer quedó petrificada"

En una nueva emisión de “Sin Límite”, las conductoras Patricia Maldonado y Raquel Argandoña abordaron el tema de cómo los matrimonios han cambiado a lo largo del tiempo.

En este contexto, la panelista de “Mucho Gusto” Patricia Maldonado contó una llamativa historia relacionada a su casamiento.

Primero, Maldonado comentó que se casó el año 86 con su pareja Jorge Pino en la Iglesia Metodista Pentecostal y realizó la fiesta en el Club Hípico.

En relación a la torta que tuvo en su celebración, la panelista del matinal de Mega explicó que “la torta era tan grande que iba de 10 pisos, más estos pasillos que iban tocando otras tortas, porque era así como una pirámide. Ya no se usa ya”.

A esto su compañera Raquel Argandoña manifestó que ahora las tortas se reemplazan por numerosos postres: “Si ahora se reemplaza por abundantes buffet de postres“.

Luego, Argandoña tocó el tema de la clásica tradición de “sacar la liga” en los matrimonios. En relación a esto, Patricia comentó una particular historia vivida en su casamiento.

“Déjame contarte una anécdota, yo tengo siempre una anécdota”, comenzó diciendo.

Patricia narró una particular historia vivida con la fallecida periodista Graciela “Totó” Romero, recordada por sus irreverentes análisis de la sociedad y los personajes locales.

“La ‘Totó’ Romero ‘me pegó un palo’ cuando me casé, olvídate, porque Jorge me sacó la liga con los dientes. Eso venía mucho de Estados Unidos, yo lo vi en Estados Unidos y a mi me gustó hacerlo en Chile”, manifestó.

“Y ella, como ella se dedicaba a la vida social, y yo nunca he tenido que ver con la vida social para nada, ‘me pegó un palo’ y me encuentro con ella en un camarín“, siguió comentando.

Luego la panelista de Mucho Gusto comentó que no se quedó callada ante los comentarios que realizó “Totó” Romero: “Cuando me ve le digo ‘tengo la impresión señora con todo el respeto que usted se merece, que nunca un hombre le ha tocado con la boca la pierna, porque si a usted le hubieran tocado la pierna con la boca, usted no diría lo que dijo’. Esa mujer quedó petrificada. Cada vez que nos encontrábamos ella prefería irse. ‘Yo con esa mujer no me meto’, dijo en una oportunidad, ‘esa mujer es muy ordinaria’”.

“Yo no le dije nada más que eso y era verdad, era más sola que un cobrador de peaje, ¡era sola, sola!, entonces claro, era una señora que no había pasado nada en la vida de ella, muy respetable por lo demás”, expresó.

Finalmente comentó: “Pero ella no sabía que yo esa boda la traje de afuera, si yo no la inventé aquí en Chile, yo fui a casamientos en Estados Unidos y que la mujer ponía la pierna en la silla, venía el hombre, se hincaba y le sacaba (la liga) eso lo encontró ella grotesco y yo lo encontré tan rico“, concluyó.