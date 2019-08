La romántica publicación de Francisca Merino a una persona importante en su vida

A principios de marzo se dio a conocer que la opinóloga Francisca Merino tenía una relación con Andrea Marocchino, hijo de Luciano Marocchino.

Pero a comienzos de su relación decidieron no publicar fotografías juntos, esto luego de la bullada separación que enfrentó la actriz.

No obstante, hoy gritan su amor a los cuatro vientos y es mediante sus redes sociales que comparten registros juntos constantemente, recibiendo múltiples comentarios positivos de sus seguidores.

En esta oportunidad, Merino publicó un romántico mensaje hacia su pareja con una fotografía de ambos: “En estos 6 meses q estamos juntos , jamás hemos discutido 🙏“, comenzó diciendo la actriz.

“Me he dado cuenta de lo feliz q me hace q te quieran como eres , después de estar 3 años disfrutando de mi soledad y sanándome , estoy feliz de estar con un hombre q me entrega seguridad cariño y tranquilidad🙏“, concluyó su mensaje.

Revisa su publicación acá: